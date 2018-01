Kim Kardashian stuurt pikante topless-foto de wereld in (en krijgt kritiek op iets totaal anders) MVO

07u10 0 Celebrities Kim Kardashian voelt zich op haar best met zo weinig mogelijk kleren aan, zo toont ze op haar sociale media. Pas nog postte ze een reeks pikante foto's, waarvan eentje helemaal topless. Verrassend genoeg zijn het niet haar borsten, maar haar haren die met de meeste aandacht gaan lopen...

Kardashian heeft zich de woede op de hals gehaald van de zwarte gemeenschap in Amerika, door een aantal foto's op Twitter te plaatsen waarop ze is te zien met zogenoemde 'cornrows'. De realityster schrijft erbij: 'ik heb Bo Derek haar', en dat is niet bepaald goed gevallen. In meerdere reacties is te lezen dat Kardashian de typische zwarte haardracht toekent aan een witte vrouw, wat voor veel emoties zorgt. Actrice Bo Derek droeg de betreffende vlechten in de film 10 uit 1979.

Zo noemt Kim zichzelf 'Bo West', waarop veel volgers boos reageerden. "Kim, dit kan echt niet. Haal die vlechten eruit als je ook maar enig respect hebt voor onze cultuur" en "Dit zijn Fulani braids uit West-Afrika. Hoe durf je die toe te kennen aan een witte vrouw!".

Naast de omstreden haardracht is Kim ook wederom topless en met zeer doorschijnende topjes te zien op de foto's, iets waarop ze bijzonder trots lijkt te zijn. Waarop iemand reageert: "Je bent je er hopelijk wel van bewust dat je moeder van drie kinderen bent, toch?"

De foto's zijn genomen door fotograaf Marcus Hyde, die alle tweets van Kim op zijn eigen Twitter heeft geretweet.

