Kim Kardashian stuurt duur valentijntje naar haar grootste haters

02 februari 2018

09u44 0 Celebrities Kim Kardashian scheert momenteel hoge toppen met haar nieuwe 'Kimoji'-parfums. De drie geurtjes in hartvormige flesjes verkopen als zoete broodjes. Maar wie geen exemplaar kon bemachtigen heeft misschien alsnog geluk... als je Kim K maar genoeg haat.

Kardashian liet via Insta Stories weten dat ze een flesje van haar parfum zou sturen naar haar beste vrienden... en haar grootste vijanden. Ze illustreerde door middel van gekleurde post-its wie tot welke categorie behoorde.

De blauwe papiertjes tonen de namen van de 'gelukkigen' die een flesje van het parfum 'Bae' zullen ontvangen. Het gaat telkens om iemand die zich in het openbaar heeft uitgesproken tegen Kardashian. De meest opvallende namen zijn Taylor Swift, Pink, Bettle Midler, Blac China, Sharon Osbourne, Piers Morgan en Chloe Grace Moretz.

Swift en Kardashian vechten al jaren een vete uit over een liedje dat Kims man Kanye over Taylor schreef. Blac China is dan weer de ex-vrouw van Kims broer, Rob Kardashian. Ze beschuldigde de hele familie Kardashian ervan haar bewust zwart te maken om haar carrière te ondermijnen.

"Ik ga iedereen een cadeautje sturen, de lovers, de haters..." grinnikt Kardashian op haar Insta Story. "Want het is immers bijna Valentijn..."

Of al die cadeautjes met open armen ontvangen zullen worden is nog maar de vraag.