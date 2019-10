Kim Kardashian steunt gevangene uit 'Making a Murderer’ SDE

04 oktober 2019

13u18

Bron: Metro UK 0 Celebrities Kim Kardashian (38) heeft opnieuw haar steun geuit voor een veroordeelde gevangene. Dit keer is het een bekende naam: Brendan Dassey (29), die zijn verhaal deed in de documentaire ‘Making A Murderer’.

Brendan Dassey zit een levenslange gevangenisstraf uit nadat hij op 17-jarige leeftijd de moord op Teresa Halbach bekende. Ook Steven Avery werd daardoor veroordeeld. Beide mannen houden hun onschuld vol, en Dassey’s advocaat zegt dat de jongen gedwongen werd om bekentenissen af te leggen. Hun verhaal werd in documentairevorm vastgelegd in het populaire ‘Making A Murderer’.

Nu lijkt er steun uit onverwachte hoek te komen. Niemand minder dan Kim Kardashian interesseert zich voor de zaak. Op Instagram deelde ze een gratieverzoek die Dassey aan de gouverneur van Wisconsin schreef. Daarin staat onder meer te lezen: “Ik schrijf u om een gratieverzoek omdat ik onschuldig ben en graag naar huis zou willen gaan. Als ik naar huis zou mogen, zou ik een job die te maken heeft met videospelletjes willen. Ik zou voor mijn mama zorgen en op een dag zelf een zoon en dochter hebben. Ik zou mijn dochter Grace noemen en mijn zoon Mizar, zo heet een ster in de Grote Beer." Hij sloot de brief af met: “Dat is alles voor nu. Hou je goed en tot de volgende keer. De volledig onschuldige Brendan Dassey.”

Kardashian deelde de brief met haar 62 miljoen volgers en schreef erbij: “Alsjeblieft gouverneur Tony Evers, lees deze brief.” De afgelopen maanden wist ze al zeker zeventien gevangen vrij te krijgen. Ze is momenteel bezig met een rechtenstudie.

Please @GovEvers Read this letter https://t.co/iiYVRlSfLK Kim Kardashian West(@ KimKardashian) link