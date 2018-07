Kim Kardashian showt haar afgetraind lichaam in doorschijnende bodysuit SD

30 juli 2018

12u24 0 Celebrities Dat Kim Kardashian graag pronkt met haar rondingen, hoeven we je niet meer te vertellen. Dat was tijdens een date met echtgenoot Kanye West afgelopen weekend niet anders. Al liet ze toen wel héél weinig aan de verbeelding over.

De 37-jarige realityster verscheen voor een evenement van modefotograaf Marcus Hyde op het toneel in een doorschijnende zilverkleurige bodysuit die op z'n minst gezegd weinig aan de verbeelding overliet. In een mum van tijd verzamelden zich dan ook een zwerm fotografen rond het koppel die gretig hun kans grepen om de weinig verhullende outfit op de gevoelige plaat vast te leggen.

Kim Kardashian vertoeft dezer dagen meerdere uren per dag in de fitnesszaal om aan haar figuur te werken. Ze schakelt daarvoor de hulp in van fitnesscoach en influencer fitgurlmel, die met haar '8 Week Body Sculptor'-programma veel succes oogst op sociale media.

De 'Keeping Up With The Kardashians'-ster zou naar verluidt geobsedeerd zijn door het gespierde lichaam en de wespentaille van de Amerikaanse. En dus zwoegt ze zich tegenwoordig urenlang te pletter om hetzelfde resultaat te bereiken.