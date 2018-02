Kim Kardashian showt abnormaal slank figuur op 'vergeten' foto TDS

13 februari 2018

23u29

Bron: ANP 0 Celebrities Kim Kardashian heeft de wereld nog maar eens haar zandloperfiguur getoond op Instagram. "Gisteravond vergeten te posten", schrijft de 37-jarige realityster, dit keer gekleed in alleen een zwarte bikini, erbij.

De foto komt slechts een dag nadat Kim in een filmpje op haar app had onthuld dat haar taille nog nooit zo smal is geweest. Haar zus Kourtney, die ook in de video figureert, vraagt Kim er op een gegeven moment naar. "Ik kan je heupen echt niet meer serieus nemen... je taille is zo klein en je heupen zo groot", zegt ze vol ongeloof.



Kim onthult vervolgens dat haar taille 24 inches is, zo'n 61 centimeter. Haar heupen hebben een omtrek van 39 inches, ruim 99 centimeter.

Forgot to post this last night Een foto die is geplaatst door null (@kimkardashian) op 13 feb 2018 om 15:06 CET

Kim vindt het totaal geen probleem om schaarsgeklede foto's de wereld in te slingeren. Haar 107 miljoen Instagram-volgers worden bijna iedere week wel getrakteerd op een halfnaakte foto. Vorige week ontstond er nog ophef over een kiekje waarop Kim haar beha uittrekt voor de spiegel. De foto was genomen door Kims oudste dochter North, die op de achtergrond te zien was. Veel volgers vonden het zeer ongepast dat de vierjarige was ingeschakeld voor een toplessfoto van haar moeder.

📸 by North Een foto die is geplaatst door null (@kimkardashian) op 08 feb 2018 om 17:44 CET