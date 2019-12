Kim Kardashian schenkt 100.000 dollar aan goede doelen als kerstcadeau SDE

19 december 2019

08u25

Bron: ANP 0 Celebrities Kim Kardashian (39) geeft niet alleen kerstcadeautjes aan familie en vrienden. De realityster heeft met haar corrigerende ondergoedlijn Skims een bedrag van 100.000 dollar (zo’n 90.000 euro) verdeeld onder verschillende goede doelen, zo kondigde het merk aan.

Kim heeft negen vrouwen gevraagd ieder een instelling te kiezen waar het bedrag naartoe moet. Zo kregen onder meer een organisatie voor mensen met het syndroom van Down, kinderen in Haïti en een sportinstelling een donatie. Zelf koos de realityster voor The Bail Project, dat arme gezinnen helpt met het betalen van borgtochten van familieleden die in de gevangenis zitten. "Omdat ik heb gezien dat zo veel gezinnen uit elkaar zijn gerukt door een oneerlijk borgsysteem", motiveerde Kim haar keuze. "Het is heel belangrijk dat gezinnen worden herenigd en weer samenkomen, vooral tijdens de feestdagen."