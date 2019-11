Kim Kardashian reageert op Zwarte Pieten-discussie: “Het is echt gek” KD

14 november 2019

09u00

Bron: AD 3 Celebrities Kim Kardashian heeft zich gemengd in de discussie over Zwarte Piet, die al enkele jaren aan de gang is. “Dit is echt gek”, klinkt het. De reactie komt er nadat een Nederlandse studente viraal ging met haar post op sociale media.

Het begon zondag, toen de 18-jarige Ramone Bendt uit Rotterdam besloot om zich niet langer stil te houden en met haar vrienden te delen hoe ze over Zwarte Piet denkt. Een dag later werd ze wakker en hadden meer dan 800 mensen haar bericht gedeeld.

Er kwamen ontzettend veel positieve én negatieve reacties. “Mensen reageerden met dat ik terug naar mijn eigen land moet gaan, en dat ik alle Nederlanders over één kam scheer. Maar ik ben zelf ook Nederlander”, zegt de zwarte studente resoluut.

(lees verder onder de foto)

Artiesten

Behalve het delen op haar eigen Facebook, gooide ze haar bericht ook in een Ladies Talk-Facebookgroep. “Er zitten hier zo’n 30.000 vrouwen in en we praten ook vaak over de Zwarte Pieten-discussie. Een van de dames reageerde op mijn bericht en zei: ‘meiden, we moeten berichten sturen naar artiesten.’”

(lees verder onder de foto)

Zo gezegd, zo gedaan. Er werd een bericht gemaakt en een Engelstalig artikel over Zwarte Piet bijgevoegd. “Iedereen spamt internationale bekendheden. In totaal hebben we het bericht naar ongeveer tweehonderd mensen gestuurd”, zegt Ramone. De Amerikaanse rapper Waka Flocka deelde het bericht op zijn Instagrampagina. Hij schreef dat hij niet kan geloven dat dit aan de gang is in Nederland en België.

Sneeuwbaleffect

Zelfs realityster Kim Kardashian stuurde een berichtje, zij het in een privébericht. Ze liet weten al over de Zwarte Pieten-discussie te hebben gehoord. “Het is echt gek.” Ramone is voorlopig nog niet van plan om te stoppen met het benaderen van internationale artiesten. Zelf wacht ze nog hoopvol op reactie van talkshowhost Ellen DeGeneres en actrice Jada Pinkett Smith. “De discussie is al langer gaande, maar nu krijgt het echt de aandacht die het verdient.”

(lees verder onder de post)

De Nederlandse Glennis Grace, die in Amerika furore maakte met haar deelname aan ‘America’s Got Talent’, mengde zich ook al in de discussie. “Als je na zoveel uitleg nog niet snapt waar het hier over gaat, dan ga je het nooit begrijpen”, bijt ze van zich af. De klassieke verdediging van vele voorstanders van Zwarte Piet, die steeds beweren dat het niet kan veranderen omdat het traditie is, trekt ze in twijfel. “Waarom loopt heel Nederland dan niet in klederdracht als men zich zo graag aan tradities wil houden? Waarom lopen ze nooit meer op klompen? Omdat het niet meer van deze tijd is, net als Zwarte Piet. Misschien wordt het tijd dat jullie een beetje meer begrip gaan tonen?” De zangeres geeft ook nog mee dat er “nog veel werk aan de winkel is”, maar dat ze wel veranderingen ziet gebeuren. Zo merkt ze op dat mensen die enkele jaren geleden zelf nog opkwamen voor Zwarte Piet zich nu aan de andere kant van het debat bevinden.