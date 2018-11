Kim Kardashian reageert op kritiek na bosbranden: “Ik weet heus wel dat niet iedereen zich mijn luxe kan permitteren” KD

22 november 2018

13u42

Bron: The Ellen Show 1 Celebrities Kim Kardashian (38) heeft gereageerd op de kritiek die ze kreeg na de bosbranden. Veel mensen vonden het een schande dat de ster privé-brandweermannen inhuurde om haar eigen huis te beschermen, terwijl de rest van Californië brandde. “Ik weet heus wel dat niet iedereen zich die luxe kan permitteren”, zegt ze in ‘The Ellen Show’.

Kim Kardashian en Kanye West verloren bijna hun eigen woningen door de verwoestende bosbranden. Uiteindelijk huurden de twee een eigen team van brandweermannen in om hun eigen huis en dat van hun naaste buren te beschermen.

Op sociale media kon die stunt op heel wat kritiek rekenen. “Dappere brandweermannen afnemen van zij die het echt nodig hebben is een grotesk vertoon van hun gigantische privilege. Ze hebben die privé-brandweermannen ingehuurd om hun eigen huis te beschermen. Het is een gelukkig toeval dat de rest van hun buurt daardoor ook gered was”, klinkt het.

Tijdens haar bezoek aan ‘The Ellen Show’ sprak Kim dat argument tegen. “Ons huis ligt bij een groot park dat volledig in vlammen opging. Als ons huis daardoor ook brand zou vatten, zou het alle huizen in de buurt aansteken.” De tv-ster zou naar eigen zeggen ook instructies gegeven hebben om alle huizen rond het park te beschermen. “Als er eentje fikt, dan vlammen ze allemaal.”

(lees verder onder de video)

Ze beseft ook dat het inhuren van privé-brandweermannen een luxe is die niet iedereen zich kan veroorloven. “Ik weet heus wel dat niet iedereen zich mijn luxe kan permitteren”, aldus de reality-ster. “Ik vind dat geen vanzelfsprekendheid.”

Kim doneerde in naam van Kanye, Adidas en zijn merk Yeezy 400.000 dollar, 350.000 euro, in de nasleep van de brand. Het is de zwaarste brand die ooit in Californië gewoed heeft. 84 mensen verloren het leven in de brand en honderden mensen zijn nog steeds vermist.