Kim Kardashian reageert op bizar gedrag van Kanye West: “Hij is ziek en wij voelen ons machteloos” MVO

22 juli 2020

17u11 0 Celebrities Kim Kardashian heeft gereageerd op de vreemde Twitter-berichten die haar echtgenoot Kanye gisteren de wereld in stuurde. Hij beweerde onder andere dat zij vreemdging en dat hij al een jaar lang van haar wil scheiden. “Onze familie staat machteloos”, schrijft Kardashian nu op Instagram.



“Zoals velen van jullie al weten heeft Kanye een bipolaire stoornis”, steekt Kim van wal. “Iedereen die een geliefde heeft met die aandoening weet hoe ingewikkeld en pijnlijk het kan zijn om hen te begrijpen. Ik heb nog nooit publiekelijk gesproken over de invloed die het op ons gezin heeft, omdat ik mijn kinderen wil beschermen. Kanye heeft bovendien ook recht op privacy. Maar ik wil nu toch reageren vanwege het stigma rond mentale gezondheid. Iedereen die iemand kent die bipolair is weet dat zijn of haar familie machteloos is tenzij het om een minderjarige gaat. Mensen die dat niet begrijpen gaan vaak kort door de bocht en veroordelen ons. Maar ze snappen niet dat Kanye zélf om hulp moet vragen voor wij hem mogen helpen. Zo lang hij dat niet doet maakt het niet uit hoe hard wij proberen...”

Het loopt uit de hand

Haar reactie komt er na enkele scherpe uitspraken die hij over haar deed op Twitter. Sinds Kanye West, die met een bipolaire stoornis kampt, zich officieel kandidaat gesteld heeft voor de presidentsverkiezingen, lijkt de rapper het noorden kwijt te zijn. Op z’n eerste campagnebijeenkomst voor z’n partij BDY (Birthday Party) maakte hij zondagavond een verwarde indruk en biechtte hij emotioneel op dat hij en Kim aan abortus dachten bij de zwangerschap van dochter North, intussen 7 jaar. “Ze had de pillen in haar hand. Ik had m’n dochter bijna vermoord”, klonk het toen. Sindsdien laat hij al twee avonden op rij vreemde tweets los op de wereld. Daarin gaf hij dinsdagnacht z’n schoonfamilie opnieuw een serieuze veeg uit de pan.

“Ze hebben geprobeerd om hierheen te vliegen met twee dokters om me te laten opnemen”, stak hij van wal. Om vervolgens te beweren dat hij al meer dan een jaar van echtgenote Kim Kardashian wil scheiden. “Sinds ze Meek ontmoet heeft in het Waldorf Hotel.” Die bijeenkomst was bedoeld om te praten over hervormingen in de gevangenis. Rapper Meek Mill is zelf een ex-gevangene en Kim lanceerde dit jaar een docu om misstanden in het Amerikaanse rechtssysteem aan te kaarten. Kanye leek ook te suggereren dat de twee een affaire gehad hebben. “Meek was respectvol, maar Kim is te ver gegaan.”

Ook schoonmoeder Kris kreeg er opnieuw van langs. “Kim en Kris hebben een statement gelanceerd zonder m’n toestemming. Dat is blanke superioriteit ten top. Kris Jong-un (een verwijzing naar de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un, red.) is m’n favoriete rapper, maar ze wil geen liedje met me zingen.” West verwees ook naar Michael Jackson en beweerde dat de zanger vermoord is. Z’n betoog sloot hij af met de veelzeggende woorden: “De toekomstige president heeft gesproken.” De tweets zijn intussen alweer offline gehaald.