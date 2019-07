Kim Kardashian reageert eindelijk op heisa rond seksistische fotograaf: “Er is geen excuus voor zijn gedrag” TK

26 juli 2019

10u27

Bron: Huffington Post 0 Celebrities Kim Kardashian heeft voor het eerst gereageerd op de in opspraak gekomen fotograaf Marcus Hyde, waar ze in het verleden meermaals mee samenwerkte. De man werd eerder deze week beschuldigd van seksuele intimidatie nadat een model enkele berichten van hem openbaar maakte. Kim trekt nu haar handen van hem af: “Ik ben erg geshockeerd”, klinkt het.

Hyde kwam eerder deze week onder vuur te liggen nadat Instagramaccount Diet Prada een reeks berichten van hem publiceerde. Het ging om een gesprek met het relatief onbekende model Sunnaya. Zij reageerde op een oproep van de man naar modellen op Instagram. Marcus probeerde het model ervan te overtuigen om naakt te poseren, waarna ze liet blijken dat ze enkel openstond om “in lingerie of gedeeltelijk naakt” te poseren.

De fotograaf gooide het daarop over een andere boeg. Hij beloofde haar een gratis fotoshoot als ze naakt voor zijn camera zou staan. Het enige wat ze nog moest doen, was enkele naaktfoto’s doorsturen naar hem. Het model gaf uiteindelijk aan in te willen gaan op zijn aanbod om naakt te poseren in ruil voor een gratis shoot. “Maar ik wil je geen naaktfoto’s sturen”, voegde ze eraan toe. De fotograaf trekt zijn aanbod meteen weer in. “Dan is het 2.000 dollar. Als je geen naaktfoto’s stuurt, kan ik niet zien of je het waard bent.” Sunnaya besloot dit niet zomaar te laten gebeuren en deelde de screenshots online. Marcus kreeg meteen de volle laag en verwijderde vervolgens zijn account.

Geen excuus

Nadat Ariana Grande eerder deze week al liet merken dat ze het gedrag van Hyde vreselijk vond, heeft nu ook vaste klant Kim Kardashian gereageerd. In een post op haar Instagram Stories liet de ster merken dat ze ‘zwaar geshockeerd’ is door de onthullingen. “Ik heb al de berichten en verhalen gelezen van vrouwen die ongewenst en onverantwoord gedrag ondervonden van een fotograaf met wie ik meermaals heb samengewerkt", klinkt het. “Hoewel mijn eigen ervaringen met hem altijd professioneel zijn geweest, ben ik diep geschokt, bedroefd en teleurgesteld om te horen dat anderen een andere situatie gekend hebben.”

Kim liet tussen de regels door merken dat ze niet meer zal werken met Hyde. “Ik steun het recht van elke vrouw om niet lastiggevallen te worden, en om niet onder druk gezet te worden om dingen te doen waar ze zich niet goed bij voelen. We kunnen dit gedrag niet laten voorbijgaan, en ik neem mijn hoed af voor iedereen die zich hiertegen uitgesproken heeft.”