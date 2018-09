Kim Kardashian radeloos om te grote kont: "Ik huil er dagelijks om" SD

11 september 2018

15u55

Bron: Metro UK 0 Celebrities Ook Kim Kardashian is weleens onzeker, zo blijkt uit een recente aflevering van 'Keeping Up With The Kardashians'. Daarin geeft de 37-jarige realityster toe dat ze helemaal niet zo blij is met haar pronte derrière. "Ik huil er dagelijks om", bekent ze.

In de bewuste aflevering steekt Kourtney, die niet om een straffe uitspraak verlegen zit, de draak met haar jongere zus. "Kim, je kont ziet er gigantisch uit als je neerzit", schatert ze. Wanneer mama Kris tussenbeide komt, doet Kourtney er nog een schepje bovenop: "Ze houdt van haar grote kont. Ik zeg helemaal niets beledigends." Maar dan doet Kim een opvallende bekentenis die niemand zag aankomen. "Ik hou er helemaal niet van. Ik huil er dagelijks om", snikt ze.

Ondanks haar vermeende onzekerheid is Kim K er toch in geslaagd haar handelsmerk om te zetten in een miljoenenbusiness. Haar welgevormde achterwerk werd in het verleden al uitgeroepen tot mooiste exemplaar van Amerika en werd de inspiratie achter onder meer luchtmatrassen, aanstekers, parfum, cosmetica en een veelbesproken 'Paper Magazine'-covershoot die onder de noemer #breaktheinternet viraal ging. Op de foto was te zien hoe Kim, gehuld in een zwarte glitterjurk, champagne spuit in een glas dat op haar achterwerk balanceert. Dat alles levert de realityster volgens Forbes een geschat vermogen op van niet minder dan 350 miljoen dollar. Niets om onzeker over te zijn dus, Kim.