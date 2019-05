Kim Kardashian probeert opnieuw een gevangene vrij te krijgen SD

31 mei 2019

14u07

Bron: TMZ 0 Celebrities Kim Kardashian (38) heeft een nieuwe missie: de realityster, die tegenwoordig rechten studeert, wil de ter dood veroordeelde Kevin Cooper (61) vrij krijgen. De afgelopen maanden wist Kardashian al zeventien gevangenen vrij te krijgen.

Donderdag bezocht Kim Kardashian de San Quentin-gevangenis, waar Kevin Cooper op de doodstraf wacht. In 1983 werd hij veroordeeld voor vier moorden die hij in de jaren ‘80 gepleegd zou hebben, maar sindsdien wacht hij tot zijn straf uitgevoerd wordt. Al die tijd riep hij zijn onschuld uit. Kardashian gelooft ook dat Cooper erin geluisd wordt en vroeg in oktober al aan de gouverneur van Californië om zich te verdiepen in de zaak. Gavin Newsom, de nieuwe gouverneur, vroeg daarop nieuwe DNA-testen aan.

Momenteel is het wachten op de resultaten van die testen, maar Kardashian wil geen tijd verliezen. Dus bracht ze gisteren twee uur door met Cooper. Volgens TMZ is ze er nu nog meer van overtuigd dat hij ten onrechte werd veroordeeld. Wat er met Cooper zal gebeuren, is nog onduidelijk. Hij zal alvast niet geëxecuteerd worden, want gouverneur Newson heeft alle doodstraffen opgeschort tijdens zijn gouverneurschap. Met Kardashian aan zijn zijde ziet het er ook goed uit voor de veroordeelde gevangene, want ze wist de afgelopen maanden samen met haar juridische team al zeventien anderen vrij te krijgen.