Kim Kardashian probeert executie van veroordeelde moordenaar te voorkomen: “Hij is onschuldig, en daar is bewijs voor” MVO

05 november 2019

09u15

Bron: ANP 0 Celebrities Kim Kardashian is hard aan het werk om de executie van Rodney Reed te voorkomen. De realityster en activiste zegt dat er sinds de veroordeling van de man bewijs is gevonden waarmee zijn onschuld kan worden aangetoond.

Volgens TMZ heeft Kim haar contacten ingezet om juridische bijstand te verlenen aan Reed. Zijn executie staat gepland voor 20 november. Afgelopen maand stuurde Kim al een tweet naar de gouverneur van de staat Texas om aandacht te vragen voor de zaak. De broer van de gevangene stuurde Kim volgens TMZ een bericht waarin hij laat weten dat de familie dankbaarder is voor haar steun dan ze zich ooit zal kunnen voorstellen.

Reed is in 1998 veroordeeld voor de moord op de 19-jarige Stacey Stites twee jaar eerder. Hij heeft altijd volgehouden onschuldig te zijn. Een gevangene heeft een getuigenis afgelegd dat de verloofde van Stites, die inmiddels voor een andere misdaad vastzit, in hun cel heeft bekend dat hij de jonge vrouw heeft vermoord.