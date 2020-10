Kim Kardashian praat voor het eerst over stoppen realityshow: “We hebben rust nodig” BDB

06 oktober 2020

08u40

Bron: ANP 0 Celebrities Nadat Kim Kardashian (39) in september bekendmaakte dat er na 20 seizoenen Nadat Kim Kardashian (39) in september bekendmaakte dat er na 20 seizoenen een einde komt aan de realityshow ‘Keeping Up With The Kardashians’, legt ze nu in een interview met Grazia voor het eerst uit waarom de familie de stekker eruit trekt. “Het is gewoon heel veel geweest.”

"Deze show was een droom van ons allemaal en die is werkelijkheid geworden”, vertelt de realityster. “We hadden nooit kunnen bedenken dat het überhaupt verder zou gaan dan één seizoen, maar dat liep dus totaal anders. We zijn nu 20 seizoenen verder en we hebben allemaal even rust nodig. Zo simpel is het, het is gewoon heel veel geweest.”

Ze vervolgt: "Toen we met de show begonnen, filmden we een paar seizoenen na elkaar, waaruit ook weer spin-offs ontstonden. Maar we zijn nu allemaal wat ouder en hebben kinderen die ons nodig hebben. Daar willen we voorlopig onze aandacht op richten."

Lees ook:

Overmand door wanhoop, schaamte en verdriet: waarom Kim Kardashian de handdoek in de ring gooit

“Alsof zwangere vrouwen zich moeten schamen”: Kim Kardashian onder vuur voor nieuwe zwangerschapskledij