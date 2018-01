Kim Kardashian post zevende bijna-naaktfoto van de week (en het is nog maar woensdag) MVO

31 januari 2018

07u45 0 Celebrities De zevende schaarsgeklede foto van de week is het al, en de week is nog niet uit. Kim Kardashian postte een foto van zichzelf in bikini op Instagram, dat deed ze omdat ze eerder kritiek kreeg over haar haren.

In deze foto heeft ze namelijk geen cornrows meer, zoals op foto's die ze eerder postte. Volgens vele Afro-Amerikaanse inwoners van het land is het niet oké om je als blanke vrouw de stijl van een zwarte vrouw aan te meten, zeker omdat zwarte vrouwen er in de loop van de geschiedenis om werden bespot, of werden verplicht hun haar zo te dragen omdat hun natuurlijke krullen 'te warrig' waren.

Kim reageerde niet persoonlijk op de controverse, maar postte een foto waarop ze met stijl haar te zien is als repliek.

