Kim Kardashian pak uit met opvallend kapsel TDS

01 september 2018

11u01

Bron: Instagram 0 Celebrities Kim Kardashian staat erom gekend regelmatig uit te pakken met een opvallende outfit of kapsel. Dat doet ze ook nu weer: om haar nieuwe KKW Beauty-collectie voor te stellen komt de realityster op de proppen met vlechtjes tot aan haar knieën.

Kim Kardashian is duidelijk dol op glitter. De 37-jarige Amerikaanse realityster zwierde gisteren een opmerkelijke foto op Instagram waarop ze haar nieuwe ellenlange vlechtjes showt. Ze kleurde haar haren voor de gelegenheid platina. De foto is een campagnebeeld ter promotie van een reeks nieuwe producten voor KKW Beauty, Kim’s eigen cosmeticalijn. Het beeld was in geen tijd goed voor meer dan 1 miljoen vind-ik-leuks.

Futuristic Barbie ✨ They’re here!! Ultralight Beams are BACK with 3 new shades & 3 classic shade favorites!!! Shop now at KKWBEAUTY.COM ✨✨ Een foto die is geplaatst door null (@kimkardashian) op 31 aug 2018 om 21:17 CEST