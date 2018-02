Kim Kardashian over zwangerschap met draagmoeder: "Ik was bang dat ik niet evenveel om de baby zou geven" MVO

26 februari 2018

09u51 1 Celebrities In januari verwelkomden Kim Kardashian en haar man Kanye West hun derde kind, dat op de wereld kwam via een draagmoeder. Kardashian onthult nu op haar website dat ze haar twijfels had over die keuze.

"Ook al was het een pluspunt om niet te moeten aankomen om na de bevalling weer drastisch af te vallen, ik had het toch liever zelf gedaan", aldus de realityster van 'Keeping Up With The Kardashians'.

"Daarnaast maakte ik me zorgen of ik wel even betrokken zou zijn als bij mijn eerste twee zwangerschappen, waarbij ik de kinderen wel zelf heb gedragen. Ik was bang dat ik niet zo veel om de baby zou geven. Gelukkig zeiden mijn familieleden en vrienden me dat daar absoluut geen verschil op zou zitten, en dat klopte natuurlijk!"

De baby werd Chicago gedoopt. Lange tijd werd vermoed dat Kims halfzus Kylie Jenner de draagmoeder van de baby was, maar dat bleek niet zo te zijn. Zij beviel later dit jaar van haar eigen dochter, Stormi.