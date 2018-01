Kim Kardashian openhartig over zwangerschap met draagmoeder: "De connectie met mijn kind was er metéén" MVO

19 januari 2018

11u37 0 Celebrities Kim Kardashian vertelt in een openhartig bericht op haar blog hoe ze de zwangerschap met behulp van een draagmoeder heeft ervaren. Op die manier werd Kim deze week mama van haar derde kind. "Ik heb haar niet gedragen, maar de connectie was er metéén."

"Het is net alsof ze altijd bij ons geweest is," zegt Kardashian over haar pasgeboren dochter. Ze kon zelf niet meer zwanger worden door complicaties tijdens haar eerste twee zwangerschappen, van dochter North (4) en zoon Saint (2). Dokters hadden haar afgeraden om nog een derde kind te dragen, vandaar dat Kim en haar echtgenoot Kanye kozen voor een draagmoeder.

"Het is zeker heel anders om een draagmoeder te hebben, maar iedereen die denkt dat we de makkelijke uitweg hebben gekozen, heeft het serieus mis," gaat Kardashian verder. "Mensen nemen aan dat als je niet te maken krijgt met de fysieke veranderingen, pijn of moeilijkheden bij de bevalling, het makkelijk zat is om een kind te krijgen. Maar het tegendeel is waar. Het was héél moeilijk voor mij dat ik mijn kind niet zelf kon dragen, zeker nadat ik dat wel heb kunnen doen voor North en Saint."

Kardashian en West mochten wel allebei de bevalling van hun dochter bijwonen. Kim was ook de eerste die de baby mocht vasthouden, nog voor de draagmoeder.