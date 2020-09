Kim Kardashian ontkracht scheidingsgeruchten en post foto van “date night” met Kanye West BDB

28 september 2020

19u53

Bron: ANP 0 Celebrities Kim Kardashian (39) heeft alle media die schreven over een aanstaande scheiding tussen haar en Kanye West (43) de mond gesnoerd. Afgelopen weekend liet de realityster haar volgers namelijk weten dat ze samen op “date night” gingen naar de bruiloft van vrienden. Van een huwelijkscrisis leek geen sprake.

Kim deelde enkele foto's van het feest in haar Instagram Stories. Op een van de beelden waren de voeten van haar en Kanye te zien. "Date night", schreef ze erbij.

Vorige week schreef onder meer Page Six dat Kim bezig zou zijn met het voorbereiden van een scheiding. De realityster is intussen zes jaar getrouwd met Kanye en de twee hebben vier kinderen: dochtertjes North en Chicago van 7 en 2 en zoontjes Saint en Psalm van 4 en 1 jaar oud.

Het huwelijk tussen West en Kardashian zou volgens anonieme bronnen in zwaar weer verkeren sinds Kanye in juli voor zijn gooi naar het Amerikaanse presidentschap een speech gaf waarin hij intieme details over hun relatie prijsgaf. Zo stelde hij dat Kim abortus had overwogen voor de geboorte van North. De rapper deelde de voorbije maanden ook bizarre tweets waarin hij Kardashian onder andere beschuldigde van overspel.

