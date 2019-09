Kim Kardashian onthult: “Ik lekte het nieuws over mijn baby zelf, toen ik dronken was” MVO

09u36 0 Celebrities Kim Kardashian deed er alles aan om haar nieuwe surrogaatzwangerschap van baby Psalm geheim te houden, maar uiteindelijk was ze zélf degene die het nieuws deed lekken. Dat onthult ze in een nieuwe aflevering van ‘Keeping Up With The Kardashians’.

“Het was kerstavond en ik was dronken”, vertelt ze aan haar familieleden, tijdens een etentje. “Ik heb het aan iemand verteld, maar ik weet niet meer aan wie, omdat ik zoveel gedronken had. Waarschijnlijk meerdere personen, en die hebben het natuurlijk doorverteld.”

Het ging over de komst van baby Psalm, een zoontje dat we nu naast haar andere kinderen, North, Saint en Chicago, al vaak op Instagram zien passeren.