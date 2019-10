Kim Kardashian onder de indruk van “dappere” Greta Thunberg: “Ze is exact wat we nodig hebben” SDE

08 oktober 2019

20u15

Bron: Reuters 1 Celebrities In een interview met Reuters heeft Kim Kardashian (38) haar bewondering geuit voor klimaatactiviste Greta Thunberg (16). De realityster gaf aan dat ze graag eens uit eten zou willen gaan met de jonge Zweedse en haar familie.

“Ze is een geweldig jong meisje, en zo dapper en moedig om tegen deze volwassenen in te gaan", liet Kim Kardashian optekenen. “Dat kan erg angstaanjagend zijn. En om dan zo open en eerlijk te zijn, dat is net wat we nodig hebben. Klimaatverandering is een serieus probleem." De realityster hoopte dan ook dat ze Thunberg en haar ouders ooit zou ontmoeten en met hen van gedachten zou kunnen wisselen.

Kardashian nam het verder ook op voor de Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan, die recent onder vuur kwamen te liggen voor het gebruik van privéjets. “Ze zijn zo gepassioneerd door beslissingen die de wereld kunnen veranderen", zei Kim. “Ik vind het nog steeds waardevol en geweldig dat ze aandacht vestigen op die belangrijke bewegingen die moeten gebeuren en waar ze zo gepassioneerd door zijn. Ze veranderen de wereld nog steeds."