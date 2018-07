Kim Kardashian neemt het op voor 'te rijke' Kylie Jenner MVO

16 juli 2018

06u44 0 Celebrities Kim Kardashian snapt niet waar de ophef vandaan komt over de miljoenen van Kylie Jenner. De halfzussen staan allebei op een lijst van de rijkste Amerikaanse vrouwen die het op eigen kracht hebben gemaakt, die vorige week werd gepubliceerd door zakenblad Forbes.

Over dat 'op eigen kracht' ontstond veel discussie, omdat Kylie volgens critici een enorm voordeel had door haar rijke én invloedrijke familie. Vooral daardoor zou ze voor haar 21e een fortuin hebben kunnen opbouwen van 900 miljoen dollar, en Facebook-oprichter Mark Zuckerberg op de hielen zitten voor jongste 'self-made' miljardair ooit.

"Daar snap ik helemaal niets van", aldus Kim tegen modewebsite Refinery29. "Want ze heeft het wel zelf bereikt, dat hebben we allemaal." De realityster, die zelf volgens het blad wordt geschat op zo'n 350 miljoen dollar, benadrukt dat een succesvolle familie hebben geen garantie is voor een zakelijk zonnige toekomst. "Ik ken zoveel mensen die uit een geslaagde familie komen die niet zo succesvol zijn als Kylie. Ik heb vaak juist het tegenovergestelde gezien."