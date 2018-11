Kim Kardashian moet villa verlaten door natuurbrand Redactie

09 november 2018

09u31

Bron: AD 0 Celebrities Kim Kardashian (38) heeft haar huis moeten verlaten vanwege een enorme natuurbrand die momenteel woedt in Californië. Duizenden mensen zijn op de vlucht geslagen sinds de brand is uitgebroken, een paar honderd kilometer onder San Francisco.

Kardashian heeft een huis in Calabasas, een plaats ten noordwesten van Los Angeles. Ze plaatste op Instagram een filmpje van de brand dat zij maakte vanuit een vliegtuig. In de begeleidende tekst stelde de ster dat zij halsoverkop haar huis moest verlaten.

Ook actrice Alyssa Milano liet via sociale media weten dat zij haar huis moest verlaten. ,”Ik heb alleen mijn kinderen, honden en Dr. Martens-laarzen kunnen meenemen", schrijft ze. “De paarden worden geëvacueerd door mijn trainer. Echtgenoot zit in New York."

Natuurbranden verschroeiden dit jaar al meer dan 250.000 hectare land in Californië. Dit is twee keer zo veel als in 2017 en drie keer meer dan het gemiddelde in de afgelopen vijf jaar.

Kijk hier naar beelden van de brand in Californië: