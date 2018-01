Kim Kardashian maakt haar goede voornemens bekend: minder gsm'en en meer sporten KDL

13u36 0 Photo News Celebrities Kim Kardashian wil haar leven in 2018 anders aanpakken dan het afgelopen jaar. De realityster wil vooral minder gsm'en.

Het leven van Kim Kardashian speelt zich vooral online af. De realityster houdt haar fans steevast op de hoogte van haar doen en laten via snapchat, Instagram, Twitter, haar eigen website en haar eigen app, maar in 2018 wil ze het roer omgooien. Kim heeft zich namelijk voorgenomen om dit jaar veel minder te gsm'en. "Ik wil meer in het moment leven", zegt Kim, die het nieuws - grappig genoeg - op haar app bekend maakte. Het lijkt er dus op dat de fans van de realityster niet moeten hopen op een hele resem foto's van het derde kindje van Kim en Kanye dat deze maand geboren wordt. Het kindje komt er via een draagmoeder.

Sporten

Maar minder gsm'en is niet het enige goede voornemen van Kim. De vrouw van Kanye West wil zich ook concentreren op haar fitnessregime. "Ik wil in 2018 harder en consistenter trainen, vijf à zes dagen per week met gewichten", klinkt het vastberaden. Benieuwd hoe Kim dat zal kunnen combineren met de zorg over de kinderen...