Kim Kardashian laat niets aan de verbeelding over in vintage Thierry Mugler -jurk MVO

18 februari 2019

11u26 0 Celebrities Kim Kardashian (38) deed heel wat monden opvallen toen ze zondagavond opdook in een vintage jurk van Thierry Mugler.

Kardashian werd gefotografeerd toen ze arriveerde op de jaarlijkse Hollywood Beauty Awards. Het ontwerp van haar jurk werd gemaakt in 1998 en heeft bijzonder weinig om het lijf. Met slechts enkele banden stof over haar borsten én een hoge split tot aan de dij, sprong de realityster uit ‘Keeping Up With The Kardashians’ meteen in het oog.

Thierry Mugler is weer helemaal hip. Niet alleen Kardashian, maar ook rapper Cardi B werd zopas nog in één van zijn jurken gespot op de rode loper van de Grammy’s. Het ging om een opmerkelijke ‘zeeschelp’-creatie waarover nog lang werd nagepraat.

