Kim Kardashian krijgt nu al job als advocaat aangeboden terwijl ze nog niet eens afgestudeerd is KD

18 april 2019

20u55

Bron: ANP/TMZ 0 Celebrities Ze is nog maar net begonnen aan haar rechtenstudie, maar Kim Kardashian (38) heeft nu al een baan aangeboden gekregen. Zodra ze geslaagd is, mag Kim komen werken bij advocaat Robert Shapiro. Dat meldt de Amerikaanse website TMZ.

Shapiro is geen onbekende van de Kardashians. Hij werkte nauw samen met de wijlen vader van Kim, Robert Kardashian. De twee advocaten stonden O.J. Simpson bij in een moordzaak tegen hem. De acteur werd in 1995 vrijgesproken van de moord op zijn vrouw en een vriend.

Shapiro prijst Kim voor al het werk dat ze heeft gedaan zonder enige ervaring. "De mogelijkheden zijn eindeloos nu ze serieus met rechten bezig is." Hij denkt dat de realityster het moeilijk gaat krijgen en dat de kans op falen groot is, maar toch heeft Shapiro alle vertrouwen in haar.

Kim Kardashian onthulde eerder deze maand in Vogue dat ze net als haar in 2003 overleden vader advocaat wil worden. De realityster maakt zich tegenwoordig hard voor Amerikaanse gevangenen en is daarom de boeken in gedoken. Vorig jaar lobbyde Kim met succes bij president Donald Trump voor de vrijlating van Alice Marie Johnson, die een levenslange gevangenisstraf uitzat voor haar niet-gewelddadige rol in een drugsnetwerk.