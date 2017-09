Kim Kardashian krijgt excuusbrief van overvaller 12u41

Bron: ANP 1 Photo News Celebrities Het brein achter de overval op Kim Kardashian heeft een excuusbrief geschreven aan de realityster. Advocaten van Kim zouden de handgeschreven brief in het Frans hebben gekregen en voor haar hebben vertaald, melden bronnen aan TMZ.

De entertainmentwebsite citeert zelf ook uit de brief. "Na het zien van je emoties en het realiseren van de emotionele schade die ik heb aangericht, heb ik besloten je te schrijven", zou de overvaller hebben geschreven. "Ik wil je als mens laten weten dat ik spijt heb van mijn actie en dat ik geraakt ben door het zien van je tranen." De crimineel zegt ook te hopen dat Kim haar trauma een plekje kan geven en uiteindelijk kan vergeten.



Kim werd vorig jaar oktober in Parijs bruut overvallen toen ze alleen in haar hotelkamer zat. Ze werd onder schot gehouden en vastgebonden en vreesde dat ze zou worden verkracht of gedood. De dieven namen uiteindelijk voor zo'n tien miljoen dollar aan juwelen mee.



De realityster gelooft volgens TMZ niet in de oprechtheid van de overvaller. Volgens Kim heeft hij de brief alleen maar geschreven in de hoop dat hij strafvermindering krijgt.