Kim Kardashian komt opnieuw op voor gevangenen

29 januari 2019

06u50

Bron: ANP 0 Celebrities Kim Kardashian was maandag in de hoofdstad van de staat Californië om te praten over wetswijzigingen rond het gevangeniswezen. Ze sprak in Sacramento met twee politici die een voorstel hebben ingediend om ex-gevangenen die in hun proeftijd zitten hun stemrecht terug te geven.

Kim twitterde een foto vanuit het hoofdkwartier van de staatssenaat en retweette een post van senator Ben Hueso, die daarin vertelt dat de twee ook hebben gesproken over een nieuwe maatregel die werkgevers belastingvoordeel geeft als ze jongeren met een crimineel verleden aannemen.

Dit voorjaar verleende president Donald Trump een gevangene gratie na een gesprek met Kim. Na de vrijlating van Alice Marie Johnson kondigde de realityster aan door te gaan met haar activisme. Ze liet in september op social media weten: “Het begon met miss Alice, maar toen ik haar zag en de gezichten leerde kennen achter de verhalen van mannen en vrouwen in gevangenissen, wist ik dat ik niet na één geval kon stoppen. Het is tijd voor echte, systematische verandering.”

Had a great day at the California Capital today discussing criminal justice reform pic.twitter.com/DvOBZSUSx2 Kim Kardashian West(@ KimKardashian) link