Kim Kardashian: "Kanye wilde onze dochter Donda noemen in plaats van Chicago" DBJ

30 april 2018

20u57

Bron: AD 2 Celebrities Chicago, North en Saint. Het zijn namen die ook in de Verenigde Staten niet heel erg gebruikelijk zijn. Volgens moeder Kim Kardashian waren er dan ook andere namenopties voor haar en haar man Kanye.

Vooral het derde kindje Chicago, dat eind januari werd geboren, had een 'normalere' naam kunnen krijgen. Uiteindelijk kreeg het meisje toch de naam Chicago, wat nu de meest onconventionele naam uit het rijtje blijkt te zijn.



Kim legt uit waarom: "Het is de plek die Kanye heeft gemaakt tot wie hij is, een plaats waar zijn familie vandaan komt." Het beroemde stel kort het in het dagelijks leven overigens af naar 'Chi'.

Donda of Jo

West had het zusje van North (4) en Saint (2) graag vernoemd naar zijn overleden moeder Donda, onthult Kardashian. Alhoewel ze de naam ook mooi vind, wist ze niet zeker of het wel de beste keus was. "Ik vond Chicago gewoon cool en anders." Maar ook de naam van Kims grootmoeder Mary Jo was een serieuze optie. "We wilden haar Jo noemen, of we wilden voor Grace gaan."

Kim vertelt daarnaast dat het niet altijd koek en ei is tussen haar twee oudste kinderen. Vooral North is niet altijd aardig tegen haar kleine broertje Saint. "Ze deelt niks met Saint. Ze praat ook nauwelijks met hem." Gelukkig voor Kim werd ze laatst onverwacht verrast door haar dochter. "Het was een schokkend moment. Ze had een doos met popcorn vast, keek naar het broertje en zei: 'Saint, wil je ook want?' Ik wist gewoon niet meer wat ik moest zeggen!"