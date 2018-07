Kim Kardashian: "Ik was naakt toen Donald Trump me belde" MVO

31 juli 2018

31 juli 2018
Kim Kardashian deed een vreemde onthulling op de bank bij talkshowhost Jimmy Kimmel. "Ik was naakt toen president Trump me belde", bekende ze.

Een week voor het bewuste telefoontje had Kim nog een ontmoeting met de president, om de vrijlating van Alice Marie Johnson te bespreken. De grootmoeder van 63 zat al jarenlang vast voor een klein drugsmisdrijf, en werd op vraag van de superster vrijgelaten.

"Toen Trump me opbelde om te vertellen dat Alice zou worden vrijgelaten, was ik net bezig met een zo goed als naakte fotoshoot", vertelt Kardashian. "Ik vroeg meteen of iemand een badjas voor me kon halen. Dus ik was op z'n minst gekleed in een badjas tijdens het gesprek."

Daarnaast vertelt de realityster hoe ze vloekte in het Oval Office, en benadrukt ze dat ze niet akkoord gaat met alles wat Trump denkt of doet.