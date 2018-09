Kim Kardashian: "Ik ben niet de Kiki van Drake" LVA

04 september 2018

04u04

Bron: ANP/BuzzE 0 Celebrities De theorie dat Kim Kardashian de Kiki is waar Drake over zingt in zijn hit In My Feelings is uit de lucht gegrepen. Dat heeft Kim zelf laten weten op Instagram.

Een twitteraar startte dit weekend een reeks berichten waarin hij al zijn 'aanwijzingen' dat Kim de Kiki uit het nummer is opsomt. Hij noemt onder meer dat Kiki al langer een bijnaam is die de familie van Kim voor haar gebruikt. Ook tekende hij op een kaart uit dat Drake in een ander nummer de route van zijn huis naar dat van Kim en Kanye aangeeft.

In een interview met Complex werd Kims ex Nick Cannon gevraagd naar de stelling dat Drake en Kim een romantisch verleden hebben. Hij liet weten dat de theorie weleens waar kon zijn. Entertainmentsite The Shade Room plaatste een filmpje daarvan op Instagram, waarop Kim reageerde: "Dit is nooit gebeurd. Einde verhaal."

GUYS IS KIKI (drake - in my feelings) KIM KARDASHIAN! Let’s take a seat and break this one down! THREAD pic.twitter.com/sHDCzgK9T1 mimi305(@ mdaixo__) link