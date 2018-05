Kim Kardashian houdt zich in over overspelige Tristan Thompson SD

11 mei 2018

11u07

Bron: ANP 0 Celebrities Nadat Kim Kardashian (37) zich eerder behoorlijk duidelijk uitsprak over de situatie rondom haar zus Khloé (33) en Tristan Thompson (27), die haar bedroog terwijl ze hoogzwanger was, lijkt de oudste Kardashian haar woorden nu wat zorgvuldiger te kiezen.

De realityster was te gast bij het Amerikaanse programma 'Live With Kelly & Ryan', die haar vroegen of ze achter de relatie van Khloé en Tristan staat. Waarop Kim diep ademhaalde en zei: "De vorige keer dat ik hier iets over zei bij Ellen DeGeneres, ben ik door een bepaald persoon geblokt van sociale media. Nee, niet door mijn zus. Maar goed, ik sta achter haar en zal haar altijd steunen in wat ze doet. Familie komt bij mij op de eerste plaats."

Kim noemde het incident met Tristan vorige maand bij Ellen 'so fucked up', wat bij Tristan kennelijk in het verkeerde keelgat schoot. Hoewel zijn naam niet genoemd werd, was het duidelijk dat hij degene was die Kim daarna van zijn sociale media blokte.