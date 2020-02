Kim Kardashian heeft prachtig jacuzzi-zwembad maar: “Ik heb er nog nooit in gezwommen” SDE

04 februari 2020

19u51

Bron: ArchitecturalDigest 0 Celebrities Kim Kardashian (39) en Kanye West (42) tonen in het magazine Architectural Digest hun prachtige huis, dat ontworpen werd door de Belgische interieurarchitect Axel Vervoordt. Toch is het niet het interieur dat de aandacht trekt, maar wel het enorme zwembad. Al blijkt Kim niet echt fan: ze gaf toe dat ze er nog nooit in gezwommen heeft.

In de tuin van Kim Kardashian en Kanye West trekt een enorm zwembad meteen de aandacht. In de Californische zon ziet het er zeker uitnodigend uit, maar toch blijkt Kim niet echt fan. Het koppel beantwoordde enkele quizvragen in een filmpje, en zo mocht Kim antwoorden op de vraag: ‘Wanneer gebruikte je het zwembad voor het laatst?’ Kim antwoordde glimlachend: “Ik heb het zwembad nog nooit gebruikt, eigenlijk." Dat antwoord kwam ook als een verrassing voor haar echtgenoot, die verwonderd vroeg: “Nog nooit?” Kim kon alleen maar het hoofd schudden. Al had ze wel een uitleg: “Ik wilde graag een jacuzzi, maar iedereen bleef hem bij het ontwerpen maar aan de zijkant plaatsen. Het stoorde je zo erg", vertelde ze. “Maar de kinderen vinden het fijn om te zwemmen in een jacuzzi, dus jij zei: ‘Nee, het hele zwembad zal een jacuzzi worden.’ We moeten er alleen voor zorgen dat het constant warm is.” Kim zelf is niet zo’n grote fan van het zwemmen in het warme bad, maar de kinderen vinden het wel fijn. “We hebben een hele lange trap ingebouwd en het zwembad is ook niet zo diep, dus de kindjes vinden het geweldig.”

Peter Wertz landscaping pic.twitter.com/BmSmp27k5C Kim Kardashian West(@ KimKardashian) link

Het is niet de eerste keer dat het huis van Kim en Kanye verwondering opwekt. Vorig jaar verbaasden fans zich nog over de keuken van Kim, want al snel viel op dat er geen keukenkastjes te zien waren en ook geen lavabo’s. “Dit is het meest bizarre dat ik ooit in mijn leven heb gezien”, klonk het onder meer op Twitter. Het raadsel was echter snel opgelost: wie goed keek, zag dat er wel degelijk een afvoer voor het water is voorzien. Vanop afstand lijkt het enkel alsof het eiland plat is, maar in realiteit is er dus wel degelijk sprake van een wastafel.

Eerder dit jaar verbaasde Kim dan weer vriend en vijand door de vele koelkasten die ze in huis heeft. In één koelkast bewaart ze enkel melk en water. Een tweede keuken zit verstopt in een achterkamer, want ja: Kim Kardashian heeft nog een andere ‘mooie’ keuken, waar ze waarschijnlijk niet in kookt maar die ze eerder als leef- en eetruimte gebruikt. In de voorraadkamer staat een enorme plank met glazen bokalen, de voedingswaren staan apart: in een inloopkoelkast.