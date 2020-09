Kim Kardashian heeft het gehad met Kanye, is er dan toch een scheiding op til? “De papieren liggen al klaar” MVO

23 september 2020

11u29 2 Celebrities Ze hebben er alles aan gedaan om hun huwelijk te redden na Kanye Wests (43) laatste manische episode, ten gevolge van een bipolaire stoornis die hij weigert te behandelen. Maar Kim Kardashian (39) heeft het alsnog helemaal gehad met haar echtgenoot. “Zijn standpunt over abortus is de doodsteek geweest.”



Tijdens zijn presidentscampagne - iets waar Kim sowieso al haar twijfels over had - deed hij enkele uitspraken over abortus. Blijkbaar is hij daar nu radicaal tegen, iets wat Kim niet op prijs stelt. Bovendien hebben zijn beschuldigingen van overspel en de commentaren over hun dochter, North, hun tol geëist. “Kim had de pillen al in haar hand. Ken je die pillen? Als je die neemt is de baby dood”, aldus Kanye, die in tranen uitbarstte. “Ik had bijna mijn dochter vermoord!” Volgens Kim geeft dat een vertekend beeld van abortus én zet het haar in een slecht daglicht.

Bovendien gebruikte Kanye eerder deze week de naam van zijn dochter in een reeks verontrustende tweets: “Northy, ik ga ten oorlog. Als ik vermoord word, laat de witte media je dan niet wijsmaken dat ik een slechte man was. En als mensen ermee dreigen om jou bij mij weg te halen, weet dan dat ik van je hou.” Daarmee verwijst hij naar zijn strijd om de rechten op zijn muziek over te kopen van Universal.

Papieren liggen klaar

“Ze heeft de hele scheiding al gepland. De papieren liggen klaar”, aldus een insider. “Maar ze wacht tot Kanye’s bipolaire episode volledig is afgelopen voor ze hem er iets over zegt. Hij is nu niet zichzelf, en begint het ene project na het andere. Kim weet dat hij zijn doktersadvies naast zich neerlegt, en ze schrikt daar niet van. Maar de laatste maanden heeft ze pas echt ingezien hoe ongezond het is wanneer hij ‘zich opsluit in zijn eigen hoofd’. Vooral voor hun kinderen is dat akelig en verwarrend.”

Beter voor de kinderen

“Zolang Kim zelf het onderwerp van zijn spot is, is dat pijnlijk maar draaglijk. Maar hoelang zal het duren eer hij zich tegen de kinderen keert? Ze heeft héél lang getwijfeld over wat ze moest doen om hun kinderen te beschermen, want aanvankelijk wilde ze helemaal niet scheiden. Ze ergert zich niet zozeer aan de tweets. Dat is gewoon hoe Kanye is. Maar zijn zware manische episodes en depressieve stemmingen beginnen te zwaar door te wegen op hun gezinsleven. Daarom heeft ze beslist om bij hem weg te gaan.”

“Kanye is een volwassen man”, zei Kim eerder al over het vreemde gedrag van haar echtgenoot. “We kunnen hem niet helpen zolang hij niet geholpen wil worden.”

