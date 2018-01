Kim Kardashian heeft de schrik goed te pakken, er mogen géén juwelen binnen in splinternieuwe villa MVO

Kim Kardashian kon enkele weken geleden eindelijk verhuizen naar de nieuwe villa die ze samen met haar man Kanyé renoveerde. Er is echter een belangrijke nieuwe huisregel: de villa blijft volledig juwelenvrij.

Kim staat erop dat haar huis in de Hidden Hills geen juwelen mag bevatten, dat komt omdat ze bang is voor diefstal.

Vorig jaar was ze namelijk het slachtoffer van een roofoverval, waarbij ze werd vastgebonden in bad. De boodschap aan boosdoeners is duidelijk: hier valt niets te stelen!

Nochtans staan er een hoop andere kostbaarheden in het huis. Maar die worden beschermd door een gewapende bewakingsdienst die 24/7 aanwezig is.