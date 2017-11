Kim Kardashian heeft bijna geen contact met draagmoeder MVO

12u37 0 EPA Celebrities Kim Kardashian en Kanye West verwachten zeer binnenkort hun derde kindje. Aangezien Kim wegens medische redenen niet zelf nog een kind kon baren, kozen ze voor een draagmoeder. Maar net die vrouw zouden ze bijna nooit zien, zo zeggen insiders.

In januari moet het gebeuren: Dan bevalt Kims draagmoeder van een meisje. Ook al begint het op te korten, toch zien Kim en Kayne de vrouw die hun kind draagt erg weinig. Dat bevestigen gasten die aanwezig waren op hun 'babyshower', eerder deze week.

"Kim is een héél rustige mama. Ze is niet overbezorgd," klinkt het. "Ze houdt natuurlijk wel contact met de draagmoeder, maar ze vertikt haar absoluut niet. Ze zien elkaar amper, ook al is ze hoogzwanger."

Het koppel houdt zich ondertussen bezig met andere dingen, zoals het ontwerpen van de kinderkamer. Die zou al in perfecte toestand klaarstaan voor de komst van hun dochtertje.