Kim Kardashian had traumatische bevallingen: "De dokter moest zijn volledige arm in me steken" MVO

14 maart 2018

07u30 0 Celebrities De bevallingen van haar kinderen North en Saint waren traumatisch voor Kim Kardashian. Dat vertelt de realityster, die aan een aandoening lijdt waarbij de placenta aan de baarmoeder blijft vastzitten, aan de Amerikaanse Elle.

Kim beschrijft haar ervaringen vrij gedetailleerd in het interview. "Na de geboorte hoort je placenta eruit te komen, maar mijne zat vast", herinnert ze zich. "Om het eruit te krijgen, dit is zo walgelijk, moest de dokter zijn heel arm in me steken om het eraf te schrapen. Het deed ontzettend pijn." De complicaties bij de bevallingen waren niet alleen voor Kim nare belevingen, ook haar moeder Kris had het er moeilijk mee. "Tot op de dag van vandaag moet ze huilen als je erover begint. Het was zo traumatisch."

Kim en echtgenoot Kanye West kozen er vanwege aandoening placenta accreta op doktersadvies voor om voor hun derde kind een draagmoeder in te schakelen. Die bracht in januari van dit jaar dochter Chicago ter wereld.