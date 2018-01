Kim Kardashian haalt uit naar ex-schoonbroer Lamar Odom MVO

19 januari 2018

07u15 0 Celebrities Hoewel ze net moeder is geworden van haar derde kindje, via een draagmoeder, kon Kim Kardashian het niet laten om haar ex-zwager Lamar Odom op zijn nummer te zetten op social media. De realityster reageerde op een interview dat de ex-man van haar zus Khloé gaf, waarin hij zei: "Ik wist dat mijn huwelijk met Khloé over was, toen ze met haar tweede of derde NBA-speler samen was. Snap je wat ik bedoel?" Lamar lachte hierna schamper.

Kim liet het er niet bij zitten en gaf haar mening op Twitter: "Of na je tweede of derde bezoek aan een bordeel". Hiermee doelde Kim op de veelvuldige bezoekjes van Odom aan verschillende bordelen, toen hij nog met Khloé getrouwd was. Ook was de voormalig basketballer niet vies van drank en drugs, iets wat hem uiteindelijk bijna fataal werd.

Het was Khloé, die haar ex bijstond in de zwartste periode uit zijn leven, nadat hij bewusteloos in een bordeel in Nevada werd aangetroffen, met sporen van opium, Viagra en cocaïne in zijn lijf. Dag en nacht zat de Kardashian naast zijn bed en hielp ze hem tijdens zijn herstel. Toen Lamar daarna wederom in de fout ging, koos Khloé voor zichzelf en zette ze de scheiding definitief door.

Or second or third brothel https://t.co/iYYJ1NehOe Kim Kardashian West(@ KimKardashian) link