Kim Kardashian geeft sneer aan Taylor Swift

16u50 0 Belga Celebrities Dat Taylor Swift niet geliefd is ten huize Kardashian West, is niet bepaald een geheim. De zangeres bracht afgelopen vrijdag haar nieuwe album 'Reputation' uit, waarin ze uithaalt naar Kim en Kanye. Tijd om te luisteren had Kim echter niet, want zij genoot op dat moment van een concert van Katy Perry, die andere vijand van Swift.

Realityster Kim en haar dochtertje North genoten afgelopen vrijdag met volle teugen van het concert van Katy Perry in het Staples Center in het centrum van Los Angeles. Op de sociale media deelde de 'Keeping Up With The Kardashians'-ster enthousiast enkele aandoenlijke beelden van hun avondje uit.

Geen toeval

Dat Kim net een ticketje had kocht voor de show op vrijdag, is volgens de fans ook niet toevallig. Op hetzelfde moment stelde Taylor Swift namelijk haar nieuwe album 'Reputation' voor, waarin ze hard uithaalt naar Kim en Kanye. Het nummer 'This is Why We Can't Have Nice Things' zou alvast over hun vete gaan.

Wat voorafging...

Die begon toen de rapper in 2009 de zangeres onderbrak tijdens haar toespraak op de MTV Video Music Awards. Kanye zei dat Beyoncé verdiende te winnen en niet Swift. En in 2016 rapte Kanye in zijn song Famous over seks met Taylor Swift en noemde hij haar een bitch. Swift stuurde via Snapchat haar afkeuring aan Kanye. Het bericht van Swift werd vervolgens door de echtgenote van West, Kim Kardashian, openbaar gemaakt.

De vete tussen Katy en Taylor begon dan weer in 2014 toen Swift in een interview zei dat Perry haar wereldtournee probeerde te saboteren door achtergronddansers van haar in te pikken. Later beschuldigde Katy haar rivale van karaktermoord.

Door op het concert van Katy Perry aanwezig te zijn, toont Kim volgens fans voor eens en voor altijd welke kant ze heeft gekozen.