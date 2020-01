Kim Kardashian geeft absurde rondleiding van inloopkoelkast, voorraadruimte en professionele keuken LV

09 januari 2020

14u00 0 Celebrities Kim Kardashian (39) wist de afgelopen dagen het internet in de ban te houden van haar koelkast. Nadat uit een foto bleek dat daar enkel melk en water in stond, vroegen fans zich af hoe ze haar gezin voedt. De realityster was de vele artikels beu en besloot een rondleiding van haar voorraadkamer en koelkasten te geven op Instagram. De beelden zijn op z’n minst opmerkelijk te noemen.

Kim Kardashian leidt geen doorsnee leven, en dat zie je zelfs aan haar ijskast. Nadat ze een foto plaatste op Instagram waar ze iets uit de koelkast haalt, kreeg ze een storm van reacties: er stond enkel melk - in alle soorten en smaken - en water in. “Eten jullie lucht?” vroegen fans zich af. Ook de media vroeg zich af waar Kim haar voeding bewaart. “Sinds de inhoud van mijn koelkast zo verbijsterend is en ik al de nieuwsberichten zag, heb ik besloten een rondleiding te geven.”

Professionele keuken

De rondleiding begint in de keuken. En zeg niet zomaar keuken, want er staan alleen maar professionele toestellen en lijkt wel weggeplukt uit een toprestaurant. Die tweede keuken zit verstopt in een achterkamer, want ja: Kim Kardashian heeft nog een andere ‘mooie’ keuken, waar ze waarschijnlijk niet in kookt maar eerder als leef- en eetruimte gebruikt.

Wanneer ze de voorraadruimte ingaat zien we een enorme plank met glazen bokalen. “Ik heb al het plastic weggedaan en alles in bokalen gestopt”, zegt ze. “Zelfs de sprinkles voor de frozen yoghurt.” Want jawel, achter een kastdeur schuilt een frozen yoghurt-machine. Ook de beruchte ijskast met water en melk komt in beeld. “Ook hier geen plastic flessen, maar glas.” De voedingswaren zijn nog steeds nergens te bespeuren, tot ze een grote deur opentrekt: een inloopkoelkast.

Plantaardige voeding

“We zijn een grote moestuin aan het aanleggen en bewaren hier dus al onze verse, biologische groenten”, legt Kim uit. Dat is niet zomaar, want “ik eet alleen nog maar plantaardige voeding.” In de professionele keuken toont ze ook nog enkele ijs- en voorraadkasten, terwijl ze één van haar chefs, Marina, voorbij wandelt. De rondleiding stelde niet teleur, en lokte hilarische reacties uit op Twitter. “Ik die zich voordoet als broccoli in de koelkast van Kim zodat ik oneindig veel froyo kan eten”, of “ik realiseer me net wat ik mis in mijn leven” zijn maar enkele van de tweets.

me pretending to be the broccoli in Kim Kardashian’s fridge so that i can have unlimited froyo and beyond meat products pic.twitter.com/Wpe57FHify Yuli Oceguera(@ yuli_oceguera) link

just learned that kim kardashian has a frozen yogurt machine in her house and i suddenly realized what’s been missing on my 2020 dream board Cathy Kelley(@ catherinekelley) link

Kim Kardashian’s fridge really a Grocery Store..... pic.twitter.com/Gvnqqai3Rm GAR🔮(@ Garrzzz) link