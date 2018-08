Kim Kardashian gebruikt de naam van haar dochter nooit: "Chicago klinkt echt niet goed" MVO

08 augustus 2018

11u20 0 Celebrities Kim Kardashian is geen fan van de naam van haar eigen dochter, Chicago. Haar man, Kanye West, kwam met het idee, maar Kim is 6 maanden na de geboorte van haar kind nog niet overtuigd van hun keuze.

"Het klinkt gewoon niet," zucht ze. "Chicago rolt niet bepaald van de tong. Daarom gebruik ik als roepnaam altijd Chi." Die naam wordt uitgesproken als 'shy'. Op haar blog geeft Kardashian toe dat het kiezen van een voornaam niet zo'n makkelijk proces was als ze had gehoopt. Kanye wilde een eerbetoon brengen aan zijn thuisstad, en Kim gaf uiteindelijk toe omdat ze ten einde raad was.

"We wilden haar eerst Rei of Jo noemen, maar ze zag er niet uit als een Rei of een Jo. Daarom moesten we last minute nog met een andere naam op de proppen komen."

Normaal gezien houdt Kim alleen van namen die maar één lettergreep tellen, zoals die van haar andere kinderen, North en Saint. "Chicago is een hele mondvol, ik denk niet dat ik me daar ooit overheen zal zetten."

Als oplossing wil Kim haar dochter een tweede naam geven: Chicago Noel West. "Dan kan ze later nog kiezen hoe ze genoemd wil worden."

My baby Chi 💕 Een foto die is geplaatst door null (@kimkardashian) op 29 mei 2018 om 16:24 CEST