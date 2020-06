Kim Kardashian gaat podcast voor Spotify maken LOV

18 juni 2020

09u16

Bron: ANP 2 Celebrities Kim Kardashian (39) heeft een deal gesloten met Spotify, waarvoor ze podcasts gaat maken over haar werk voor The Innocence Project. Dat meldt The Wall Street Journal.

Kim Kardashian zal als host en producer verantwoordelijk zijn voor de podcast, samen met televisieproducent Lori Rothschild Ansaldi. Daarin zullen onterechte veroordelingen belicht worden, waarvoor de realityster al enkele jaren samenwerkt met The Innocence Project, een non-profitorganisatie die zich richt op het vrijspreken van onrechtmatig veroordeelde personen. Kardashian wilt zich ook richten op hervormingen in het Amerikaanse strafrecht.

Hoeveel geld Spotify neertelde voor de lucratieve deal, is niet bekend. De streamingdienst heeft duidelijk z’n zinnen gezet op de podcastmarkt, en haalt daarvoor alles uit de kast. Eerder telde de gigant nog een deal van 91 miljoen euro met bekende podcaster Joe Rogan. In dat geval draait het wel al om een bestaand programma dat verhuist naar het platform. Naar alle verwachtingen kreeg Kardashian dus net iets minder aangeboden.

Kim zet zich al een aantal jaar in voor onterecht veroordeelde gevangenen, waarvan er al enkelen mede dankzij haar inspanningen vrij werden gesproken en zelfs uitstel van executie kregen. Het leidde Kardashian zelfs naar het Witte Huis, waar ze met president Donald Trump sprak over het grote aantal onterecht veroordeelde gevangenen. De realityster studeert momenteel rechten en loopt al een tijd lang stage bij een prestigieus advocatenkantoor in San Francisco.

