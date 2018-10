Kim Kardashian en Paris Hilton ondervraagd in verkrachtingszaak Ronaldo MVO

10u02 3 Celebrities De ex-liefjes van Cristiano Ronaldo zouden een goede inkijk kunnen geven in het gedrag van de voetballer. Dat menen de advocaten van K athryn Mayorga, de vrouw die hem beschuldigt van verkrachting.

Tot die exen behoren heel wat bekende gezichten, zoals realityster Kim Kardashian en hotelerfgename Paris Hilton.

Leslie Stovall, de hoofdadvocate van Mayorga, gelooft sterk in de nieuwe aanpak. "Ik wil elke vriendin die hem intiem kent of gekend heeft spreken, zelfs al moet ik ervoor naar het Verenigd Koninkrijk vliegen. Kathryn is vastberaden dat niemand moet afzien zoals zij heeft gedaan. We gaan elke steen omdraaien tot het zover is."

Die ondervraging wordt nochtans een hele klus. Onder andere Gemma Atkinson, Irina Shayk, Nereida Gallardo en Georgina Rodriguez deelden ook al de lakens met Ronaldo, en dat zijn ze nog lang niet allemaal.