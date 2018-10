Kim Kardashian en Kelly Clarkson openhartig over moederschap: "Mijn kind speelde met hondenstront" KD

08 oktober 2018

11u51

Bron: Ellen 0 Celebrities Op sociale media ziet iedereen het perfecte leven van bekende moeders als Kim Kardashian en Kelly Clarkson, maar ook zij kennen de minder mooie kantjes van het moederschap. "Kinderen zijn smerig", vertellen de sterren eerlijk.

Het was Ellen DeGeneres die de sterren zo ver kreeg om de vuile was van hun kinderen uit te hangen. In de rubriek 'Momsplaining', waarin 'Frozen'-actrice Kristen Bell alle kanten van het moederschap uiteen doet, getuigen een pak bekende moeders.

"Ik had ooit aarsmade (een darmparasiet, nvdr.)", getuigt gastvrouw Kristen Bell zelf. "Ik kreeg het van mijn prachtige kinderen. Echt waar, kinderen zijn smerig."

De andere 'celeb moms' zetten haar woorden kracht bij. "Het smerigste wat mijn kind ooit gedaan heeft? Hij raapte stront op van onze puppy, speelde er mee en stak het in zijn mond", aldus 'Since U Been Gone'-zangeres Kelly Clarkson. Een fenomeen dat ook Scarlett Johansson niet vreemd is. "Ik kwam de badkamer binnen en er waren overal uitwerpselen. Op de vloer, op de muren, op mijn dochter. Ik ben er zelf ingetrapt."

Jennifer Lopez getuigt over de keren dat ze door haar tweeling werd ondergekotst. En Kim Kardashian deed, zonder haar te noemen, een boekje open over dochter North. "Ze stak ooit haar tandenborstel in het toilet voor ze er haar tanden mee poetste, en ze at ook al hondenvoer." Het leven van wie kinderen heeft, is dus echt nooit helemaal 'picture perfect'.