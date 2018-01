Kim Kardashian en Kanye West doen alweer beroep op Belgische ontwerper KDL

Nadat Alex Vervoordt in het verleden al hun huizen in Los Angeles en Parijs mocht inrichten, hebben Kim Kardashian en Kanye West nu opnieuw beroep gedaan op de Belgische ontwerper. Vervoordt mag zich nu wagen aan de inrichting van hun nieuwe villa in Los Angeles.

De 70-jarige Verdoodt hoeft de villa nu niet in zijn eentje in te richten. Kanye heeft de man al laten weten dat hij graag samen met hem aan de slag wil gaan. Het wordt de laatste fase van de werken aan de villa van Kim en Kanye in de Hidden Hills. De eerste make-over die ze de villa gaven, zorgde ervoor dat de woning al met 16 miljoen euro in waarde gestegen is.

Kim en Kanye zijn trouwens niet de enige celebs die fan zijn van het werk van Vervoordt. Ook Madonna, Robert De Niro en Sting deden al beroep op hem.

Photo News Vervoordt mag aan de slag in deze villa van Kim en Kanye.