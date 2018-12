Kim Kardashian en haar zussen verrassen fans met last-minute kerstkaartje KD

24 december 2018

19u25

Bron: Instagram 0 Celebrities Fans van de Kardashians kijken elk jaar uit naar hun kerstkaartje. Dit jaar leek dit er maar niet te komen door conflicten in de agenda, tot Kim vandaag haar volgers verraste met een last-minute kaartje.

“Dit jaar hebben we tot het allerlaatste moment gewacht om een kerstkaartje te maken. Schema’s veranderden continu, mijn echtgenoot (Kanye West, nvdr.) was niet altijd in de buurt”, schrijft Kim op Instagram. “Maar vandaag realiseerden we ons last-minute dat we allemaal samen waren dus lieten we al onze kinderen afkomen. Kendall en mijn moeder (Kris Jenner, nvdr.) moesten naar een meeting dus dit is wat we hebben, zoveel van ons als mogelijk! Onze familie wenst jouw familie een vrolijk kerstfeest.”

(lees verder onder de foto)

Op het kaartje zien we Kourtney, Khloé en Kim Kardashian met hun halfzus Kylie Jenner. Hun kinderen Mason, Penelope, Reign, North, Saint, Chicago, Stormi en True staan ook op het kiekje. Net als hun nichtje Dream, de dochter van Kims broer Rob Kardashian. Hij wil zelf niet in de spotlight staan, maar zijn dochter mag wel deel uitmaken van de Kardashian-clan.