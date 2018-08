Kim Kardashian en Chrissy Teigen showen bizarre 'implantaten' SD

28 augustus 2018

09u15 0 Celebrities Om de lancering van een accessoirelijn van hun goede vriend Simon Huck te promoten, verschenen Kim Kardashian en Chrissy Teigen met een wel heel bizar accessoire op hun Instagram Stories.

De ketting van Kim Kardashian oogt alsof die onder haar huid is geplaatst en ziet eruit als een soort futuristisch, alien-achtig implantaat. "De lichtjes knipperen op het ritme van mijn hartslag", vertelt Kim erover. Ook Chrissy Teigen showde een vreemde variant van het accessoire op Instagram. Het model verscheen met een paar huidkleurige vleugels op haar borstkas op haar Instagram Stories. Dochtertje Luna, die ze samen heeft met haar man John Legend, is alvast enthousiast over het nieuwe accessoire van haar moeder. "Ik vind hem leuk", murmelt ze op de achtergrond.

Het gaat om een tijdelijke prothese die deel uitmaakt van een nakend kunstevenement A. Human, van Simon Huck. Volgens hem lopen we in de toekomst allemaal met dit soort futuristische accessoires rond.