Kim Kardashian draagt kristallen slipje van 3200 euro

26 januari 2018

06u12 0 Celebrities Hoewel ze net moeder is geworden van haar derde kind, heeft Kim Kardashian nog alle tijd voor het maken van naakte badkamer selfies. De realityster kiekte zichzelf gehuld in slechts een slipje. Wel een bijzondere, want dit exemplaar van Tom Ford bestaat uit kristallen. Het broekje kost 3200 euro.

Veel volgers van Kim vinden het belachelijk dat ze praktisch naakt op de foto gaat, nu ze moeder van drie kinderen is. "Leuk voor je kids later!" en "moet je geen luiers verschonen in plaats van selfies maken?" Toch krijgt ze ook veel complimenten over haar figuur van de andere volgers.

Kim is niet de enige Kardashian die momenteel weinig verhullende foto's post; zus Kourtney viert in vakantie in Mexico met haar liefje Younes Bendjima en plaatst dagelijks selfies waarin ze slechts een string met een bikini topje draagt en haar beroemde billen volop showt.

📸 Een foto die is geplaatst door null (@kimkardashian) op 25 jan 2018 om 18:20 CET