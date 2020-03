Kim Kardashian deelt fragment uit boek dat coronavirus voorspelt LOV

12 maart 2020

11u32 55 Celebrities Kim Kardashian West (39) lijkt zo haar eigen ideeën te hebben over het coronavirus. De realityster deelde op Twitter een fragment uit een boek dat jaren geleden de pandemie leek te voorspellen. Ze vindt ook dat we te veel in angst leven.

Kim Kardashian en zus Kourtney lijken het het coronavirus in twijfel te trekken. Die laatste stuitte op een Facebookbericht waarin iemand een passage uit een boek deelt, waarin de pandemie als het ware voorspeld wordt. Kim deelde de boodschap van haar zus op Twitter.

“Rond 2020 zal een ziekte met longontsteking zich verspreiden over de hele wereld. Daarbij zal die de longen en luchtwegen aanvallen en zullen bestaande behandelingen niet helpen”, is te lezen in het fragment. “Nog opvallender dan de ziekte zelf, is dat het even snel als het de kop opstak, ook weer verdwijnt. Tien jaar later zal de ziekte weer aanvallen, om dan compleet te verdwijnen.” Het stukje in kwestie komt uit ‘End of Days’, geschreven door helderziende Sylvia Browne in 2008. Factcheckers bevestigen dat het boek wel degelijk bestaat en de foto’s niet vervalst zijn. Voorspelde de schrijfster dan het coronavirus?

Het aan Sylvia Browne zelf vragen kan niet meer, want de auteur overleed in 2013, maar de factcheckers bij Snopes denken dat het op puur toeval berust. Zo zou ze wel eens geïnspireerd kunnen zijn geweest door SARS, het virus dat enkele jaren voor het verschijnen van haar boek de ronde deed. Ook de bewering dat het virus ineens zou verdwijnen, lijkt vergezocht.

Naast de toevallige voorspelling, deelde Kim Kardashian ook een overzicht van heel wat bedreigingen waar de wereld de afgelopen 20 jaar mee te maken kreeg, zoals de vogelgriep, ebola en zika, die ons allemaal zouden “doden”. “De waarheid is dat de angst ons doodt. Zet de televisie af, en was je handen”, staat eronder te lezen. Hiermee lijkt Kim duidelijk te maken dat ze de paniek overroepen vindt.

Kourtney just sent this on our group chat pic.twitter.com/XyjGajY71d Kim Kardashian West(@ KimKardashian) link