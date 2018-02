Kim Kardashian deelt eerste foto van dochtertje Chicago MVO

27 februari 2018

07u15 0 Celebrities Kim Kardashians jongste dochter heeft haar debuut gemaakt op social media. De realityster deelde maandag op Instagram een kiekje van het vijf weken oude meisje.

"Baby Chicago", schreef Kim bij de foto waarop ze samen met haar jongste te zien is. Moeder en dochter zijn op de foto allebei voorzien van een filter met dierenoortjes en -neus. De baby dankt haar opmerkelijke naam aan de plaats waarin haar vader Kanye West is opgegroeid. Haar roepnaam is Chi.

Kim en Kanye maakten half januari bekend ouders te zijn geworden van hun derde kind. Chicago kwam ter wereld dankzij een draagmoeder. De realityster bedankte de vrouw uitgebreid nadat ze het babynieuws bekend had gemaakt. "We zijn ongelooflijk dankbaar voor onze draagmoeder, die onze dromen waar heeft gemaakt en ons het grootste cadeau heeft gegeven dat je iemand kunt geven."

Het stel kreeg eerder dochter North, die in het voorjaar 5 wordt, en zoon Saint van 2.

Baby Chicago Een foto die is geplaatst door null (@kimkardashian) op 26 feb 2018 om 22:55 CET